إصابة رئيس البرلمان الإيراني بفيروس كورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الأربعاء، إصابة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بفيروس كورونا، ودخوله الحجر الصحي.

 

وقال قاليباف، عبر حسابه على موقع "توتير": "لقد أصيب أحد أعضاء مكتبي بكورونا، لذا أجريت التحاليل عند منتصف ليلة أمس وأثبتت إصابتي بالفيرس".

 

وأضاف قاليباف أنه دخل الحجر الصحي، وأنه سيتابع أعماله من هناك.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

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