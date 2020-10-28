صدمة جديدة تعصف بأحلام ليفربول

تعرض نادي ليفربول الإنجليزي لضربة جديدة بعد إصابة البرازيلي فابينيو والتحاقه بفيرجيل فان دايك في قائمة المصابين عقب معاناته من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز على ميتيلاند في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان فابينيو لاعب الوسط يشغل مركز فان دايك في قلب الدفاع منذ معاناة اللاعب الهولندي من إصابة خطيرة في الركبة خلال مباراة قمة أمام إيفرتون.

وقال كلوب بعدما خرج فابينيو مصاباً في مباراة انتهت بالفوز 2-0: "هذا آخر شيء كنا نحتاج إلى حدوثه.. أعرف أنه شعر بإصابة في عضلات الفخذ الخلفية وهذا غير جيد، قال إنه كان يستطيع المواصلة لكن دون الركض بسرعة.. سنرى وسنعرف المزيد عن حالته بعد الفحص لكن من الواضح أن الأمر غير جيد".

مع غياب المدافع جويل ماتيب أيضاً بسبب الإصابة اضطر كلوب إلى إشراك المدافع الشاب ريس وليامز لمجاورة جو جوميز في قلب الدفاع.

وأضاف كلوب: "ريس وليامز عمره 19 عاماً فقط، وأعتقد أنه شارك في دقائق بدوري أبطال أوروبا أكثر من الدوري الإنجليزي وهذا أمر نادر.. نحن نؤدي بشكل رائع لكن هذه صدمة للفريق لأنه يجب علينا الآن التعامل مع هذه الإصابة".

وقال كلوب: "إنها ليلة صعبة، الأمر أشبه بالزواج فهناك لحظات جيدة وأخرى سيئة، هذا ليس وقتاً سيئاً، لكنه وقت صعب، سيكون علينا التماسك بنسبة 100% والقتال بشكل أقوى وهذا ما فعله الفريق".

ومن المرجح أن يبتعد فابينيو بسبب هذه الإصابة عن مباراتي البرازيل في تصفيات كأس العالم أمام فنزويلا وأوروجواي في نوفمبر.