صدمة جديدة تعصف بأحلام ليفربول

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:58 ص
فابينيو
فابينيو
وكالات
Advertisements

تعرض نادي ليفربول الإنجليزي لضربة جديدة بعد إصابة البرازيلي فابينيو والتحاقه بفيرجيل فان دايك في قائمة المصابين عقب معاناته من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز على ميتيلاند في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

 

وكان فابينيو لاعب الوسط يشغل مركز فان دايك في قلب الدفاع منذ معاناة اللاعب الهولندي من إصابة خطيرة في الركبة خلال مباراة قمة أمام إيفرتون.

 

وقال كلوب بعدما خرج فابينيو مصاباً في مباراة انتهت بالفوز 2-0: "هذا آخر شيء كنا نحتاج إلى حدوثه.. أعرف أنه شعر بإصابة في عضلات الفخذ الخلفية وهذا غير جيد، قال إنه كان يستطيع المواصلة لكن دون الركض بسرعة.. سنرى وسنعرف المزيد عن حالته بعد الفحص لكن من الواضح أن الأمر غير جيد".

 

مع غياب المدافع جويل ماتيب أيضاً بسبب الإصابة اضطر كلوب إلى إشراك المدافع الشاب ريس وليامز لمجاورة جو جوميز في قلب الدفاع.

 

وأضاف كلوب: "ريس وليامز عمره 19 عاماً فقط، وأعتقد أنه شارك في دقائق بدوري أبطال أوروبا أكثر من الدوري الإنجليزي وهذا أمر نادر.. نحن نؤدي بشكل رائع لكن هذه صدمة للفريق لأنه يجب علينا الآن التعامل مع هذه الإصابة".

 

وقال كلوب: "إنها ليلة صعبة، الأمر أشبه بالزواج فهناك لحظات جيدة وأخرى سيئة، هذا ليس وقتاً سيئاً، لكنه وقت صعب، سيكون علينا التماسك بنسبة 100% والقتال بشكل أقوى وهذا ما فعله الفريق".

 

ومن المرجح أن يبتعد فابينيو بسبب هذه الإصابة عن مباراتي البرازيل في تصفيات كأس العالم أمام فنزويلا وأوروجواي في نوفمبر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يورجن كلوب ليفربول كلوب فابينيو الدوري الانجليزي اخبار ليفربول اليوم

أخبار تهمك

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يكشف سر غضب سيد عبد الحفيظ الكبير في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فضيحة كريم بنزيما في ريال مدريد

منذ ساعة و 19 دقيقة

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الإسكان: هذا موعد نقل كل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 16 ساعة

الهيئة القومية للتأمينات تكشف عن خبر سار للمواطنين

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الزمالك يفقد أهم نجومه أمام الرجاء بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

ربة منزل تتدعى اختطافها لتبرير هروبها مع عشيقها في شبرا

منذ ساعة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يخطط للتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

صدمة جديدة في ليفربول بعد إصابة محمد صلاح

عاجل.. ليفربول يتلقي صدمة جديدة بعد إصابة صلاح

محمد صلاح: طموحي لاحدود له.. وتواجد اللاعبين المصريين في البريمير ليج جعل الأطفال يؤمنون بأحلامهم

ضائقة مالية.. تعصف بأحلام إيران في المنطقة (فيديو)

بعد إصابة أرنولد.. ضربة جديدة تعصف بليفربول

صدمة جديدة في ليفربول قبل مواجهة برشلونة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

10:02 ص

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

08:00 ص

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

01:01 ص

فضيحة كريم بنزيما في ريال مدريد

09:32 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه