ميدو يكشف سر غضب سيد عبد الحفيظ الكبير في الأهلي

أكد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، أن تسريبات أخبار لاعبي النادي الأهلي هو السبب وراء الغضب الكبير من سيد عبدالحفيظ داخل الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "بعض لاعبي النادي الأهلي تحدثوا معي واخبروني بالتفاصيل التي تدفعهم للغضب من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي ".

وأضاف، " الغضب من سيد عبدالحفيظ، أتى نتيجة تسريب أخبار اللاعبين داخل النادي للمواقع ومايحدث بالكامل، وهو الأمر الذي دفع اللاعبين إلى الغضب من عبدالحفيظ".

وواصل، " هذا هو السبب الوحيد الذي أغضب لاعبي النادي الأهلي من سيد عبدالحفيظ، خاصة وأن التفاصيل الكاملة بالجلسات الخاصة بالتجديد وغيرها تكون متاحة للمواقع بشكل كامل فور الانتهاء منها".