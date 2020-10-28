رسالة تحذيرية من نجم الزمالك قبل مباراة الرجاء

حذر احمد عيد لاعب الزمالك السابق، من الاستهانة امام فريق الرجاء بلقاء اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا والمقرر له ملعب ستاد القاهرة.

وقال عيد خلال حواره مع برنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "يجب ان يكون هدف الزمالك امام الرجاء هو المكسب، فالمباراة ليس مضمونة ومن الممكن ان يدرك المنافس التعادل.

واردف: أعتقد أن باتشيكو درس الرجاء بشكل جيد كما أن الزمالك دفاعيا وهجوميا معه على اعلى مستوى.

واضاف: الونش يمتلك خبرات اكبر من عبد الغني، ولكن ايضا لابد من تواجد محمود علاء من اجل الدفع بالقوة الضاربة.

واتم: لا يجوز التفكير في نهائي دوري الأبطال قبل الانتهاء من عقبة الرجاء.