الهيئة القومية للتأمينات تكشف عن خبر سار للمواطنين

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قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الهيئة لرفع المعاناة عن المواطنين، مشيرًا إلى أن الهيئة ستتحول إلى رقمية بكل ما تحمله هذه الكلمة، لتقديم الخدمات للمواطن في أقل سرعة.



وتابع "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن تحويل الهيئة إلى رقمية سيحدث في وقت قصير، لكن لم يتم تحديد الوقت بشكل رسمي حتى الآن، مضيفًا أن المنصة الالكترونية للهيئة ستقدم خدمة جديدة كل 3 شهور، من خلال خطة ضخمة لتطوير الهيئة سواء من خلال المقرات أو المنصة الالكترونية.



ولفت إلى أن عدد مقرات الهيئة ضخم جدًا ومنتشر في كافة أنحاء الجمهورية، معقبًا: "مكاتب التأمين ستكون مماثلة لشركات الاتصالات بمصر الموجدة حاليًا، المواطن ممكن ياخد خدمته من خلال الموبيل أو الحاسب الآلي".



وأضاف أن الدولة خلال الأربع سنوات الماضية قامت برفع المعاشات بصورة ملحوظة، وهذا أدى لطفرة كبيرة جدًا في المعاشات، لافتَا إلى أن قرار الرئيس برفع الحد الأدنى للمعاشات لـ900 جنيه كان قرارًا تاريخًا، معقبًا: "الأرقام قد تكون صغيرة، ولكن لا يجوز تقديم اشتراكات في التأمينات على مرتب 100 جنيه، ونطالب بحد أدنى للمعاش 2000 جنيه".







التأمينات تكشف موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر



كشفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، الثلاثاء، عن الاستعداد لصرف معاشات شهر نوفمبر خلال الأيام المقبلة بجداول منتظمة لمنع التكدس وتزاحم المواطنين أمام المنافذ، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.



وكان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أكد أنه فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا سيتم تقسم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح اسوة بما تم بالأشهر السابقة، مؤكدا أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومى 1 و4 أكتوبر والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومى 5 و6 أكتوبر.



أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومى 7 و11 أكتوبر الجارى مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارًا من اليوم الأول من أكتوبر.



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أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن بدء دخول اتفاقية التأمين الاجتماعي الجديدة التي تم توقيعها بين الجانبين المصري واليوناني حيز التنفيذ اعتبارًا مالشخهر الجاري بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية في هذا المجال.



وأشار رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إلى أن هذا التعديل يتمثل في التحول من مبدأ الإشتراكات التأمينية في حالة إنتهاء عمل المؤمن عليه والعودة إلي بلاده نهائيًا إلي مبدأ آخر وهو ضم المدد المشترك عنها في الدوله الأخري بما يتفق مع المعايير الحديثة المقبوله دوليًا وما تتضمنه إتفاقيات الإتحاد الأوروبي من أحكام تتعلق بالضمان الإجتماعي



وأوضح عوض أن مبدأ ضم مدد التأمين الإجتماعي للمؤمن عليهم في كلا الدولتين يلزم كل دوله بحساب المعاش علي أساس جميع المدد المشترك عنها وكذلك باقي الحقوق التامينية من تعويض ومكافاءة نهاية الخدمة وفقًا لتشريعات كل دولة.



وتابع أنه إذا قلت قيمة المعاش الذي تم إحتسابة للمؤمن عليه عن الحد الأدني لما هو منصوص عليه بالتشريعات المصريه يتم رفع هذا المعاش إلي قيمة الحد الأدني.



وأكد عوض علي أنه تم إتاحه إمكانية للمواطنين الذين أنهوا عملهم في اليونان وعادوا إلي مصر بشكل نهائي الإستمرار في الإنتفاع بطلب تحويل الإشتراكات خلال فترة إنتقالية تنتهي في إبريل 2021.



