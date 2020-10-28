قائد القوات البحرية يوجه كلمة قوية للتهديدات في المتوسط



نجحت القوات البحرية المصرية، في إنقاذ أحد المراكب التي ترفع العلم التركى في عمق البحر الأبيض المتوسط بعد إصداره إشارة استغاثة الساعة الثانية عشر ظهر أمس تفيد بحدوث عطل فني مفاجيء به على بعد 270 كم شمال مدينة سيدى براني.



وعلى الفور صدرت الأوامر بدفع الفرقاطة المصرية "الظافر" لموقع الحدث، وتم نقل جميع الركاب على متن الفرقاطة المصرية بإجمالي 57 شخصا ( 48 رجل – 6 سيدات – 3 أطفال ) من جنسيات مختلفة ( 31 عراقي – 23 إيراني – 2 تركي – 1 مصري ) مع سحب المركب العاطلة ورسوها صباح اليوم على رصيف قاعدة 3 يوليو البحرية بجرجوب، وتم تقديم العلاج الطبي اللازم وكافة الإحتياجات الإدارية لجميع الركاب وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بواسطة السلطات المختصة.



رد الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، على التهديديات التركية شرق المتوسط، قائلاً : "القوات البحرية لا يقلقها أي استفزازات في البحر المتوسط، لأن مصر لديها من القوات القتالية القادرة على التصدي لأي اعتداءات".وتابع قائد القوات البحرية، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن مصر دولة ليست معتدية وتقر الأمن والسلام والاستقرار، معقبًا: "لو هناك دولة فكرت الإستيلاء على ثروات مصر في المتوسط سنتصدى لها، كل شيء محسوم.. احنا عارفين هعنمل إيه امتى وازاي، احانا جاهزين لكل السيناريوهات.ولفت إلى أن دور القوات البحرية تأمين السواحل ومرافق ومنصات البترول والكهرباء القريبة من السواحل، وتأمين مسارات الخطوط البحرية، وتأمين المناطق الاقتصادية الخالصة لمصر في البحر، ومنع تهرب المخدرات والاتجار بالبشر عبر البحر.اقرأ أيضًا: