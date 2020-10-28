خالد جلال يكرم محمد هنيدي فى "سينما مصر"

كرم خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى و مخرج "سينما مصر" الفنان محمد هنيدى، فى مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا.





وأهدى جلال، شهادة تقدير للفنان محمد هنيدى، موقعة من كل أبطال العرض تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، عقب عرض المسرحية.





وحرص محمد هنيدي من جانبه، على تسجيل كلمة فى سجل ضيوف العرض.





"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب.



