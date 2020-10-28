مبروك عطية يطالب بإلغاء إجازة المولد النبوي (فيديو)

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:23 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن الإسلام لم يأمرنا برد الإساءة بالإساءة سواء مسلمين أو غير مسلمين، وامرنا أن نقابل الإساءة بالحسنى.

وثمن "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، قرار مجلس حكماء المسلمين برفع قضية على مجلة "شارلي ابدو"، مشيرا إلى أنه تصرف حكيم، مضيفا: "لو فضلنا على حالنا فإن المسيء لن يكف عن اساءته"، مستطرد: "هو أنتم لما تعملوا ماكرون على صورة كلب كده هو هيبطل".

واقترح أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن يكون يوم اليتيم هو يوم المولد النبوي بدلا من أن يكون يوم اليتيم هو الجمعة الأولى من إبريل، حيث أن النبي ولد يتيما، مطالبا بإلغاء إجازة المولد النبوي، موضحا أن النبي جاء ليعلمنا قيمة العمل. 

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