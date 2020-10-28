نعليق سميرة عبد العزيز على واقعة الرضيع المتوفي جوعا بعد تركه 9 أيام بدون طعام





علقت الفنانة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، على واقعة الرضيع المتوفي جوعا بعد تركه 9 أيام بدون طعام.





وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية الأولي المصرية، إن الوعي والتعليم ينير العقل ويجعل الآباء بشعرون بأهمية أبنائهم حتى لا يكون النتيجة وفاة طفل كما حدث في تلك الواقعة.





وأكدت ضرورة أن يعاقب القانون والأب والأم المتورطان في الواقعة



