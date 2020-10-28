نعليق سميرة عبد العزيز على واقعة الرضيع المتوفي جوعا بعد تركه 9 أيام بدون طعام

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:47 ص
بوابة الفجر
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علقت الفنانة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، على  واقعة الرضيع المتوفي جوعا بعد تركه 9 أيام بدون طعام.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية الأولي المصرية، إن الوعي والتعليم ينير العقل ويجعل الآباء بشعرون بأهمية أبنائهم حتى لا يكون النتيجة وفاة طفل كما حدث في تلك الواقعة.

 وأكدت ضرورة أن يعاقب القانون والأب والأم المتورطان في الواقعة

وأوضحت أن هناك نسبة كبيرة عير كتعلمين ويجب توعية من خلال تقديم الأعمال الفنية وتعليم الآباء

وأكدت أن الفن يؤثر على الإنسان ويحاول تقليده وهي مسئولية علينا بأن المحتوي يكون في إطار تنوير الأسرة ومعرفة بما يجب أن يكون تجاه الأطفال.



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