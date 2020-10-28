رسالة من أحمد العوضي لابن الشهيد الشهيد المنسي في أول يوم له بالمدرسة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
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عبر الفنان أحمد العوضي، عن سعادته  الشديدة بأول يوم دراسي لحمزة، ابن الشهيد الشهيد المنسي في أول يوم له بالمدرسة.

ووجه رسالة لحمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على التليفزيون المصري،  "شد حيلك يا بطل.. عايزينك تبقي بطل زي الشهيد اللى رفع اسم مصر".

يذكر أن العوضي جسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار" الذي يتناول حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‪‎‬.

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