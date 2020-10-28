إقالة مدير تموين كفر الزيات من منصبه ومعاقبة آخرين (صور)

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إقالة مدير إدارة التموين بكفر الزيات من منصبه ونقله إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية.





كما قرر مجازة أحد مفتشي التموين بإدارة تموين كفر الزيات وخصم ثلاثة أيام من راتبه نظرًا لما نسب إليه من وجود مخالفات أثناء مرور اللجنة المشكلة للمرور علي الأحياء والمدن والقرى.



