إقالة مدير تموين كفر الزيات من منصبه ومعاقبة آخرين (صور)

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:31 ص
جانب من الحملة
جانب من الحملة
أيمن يحيي
Advertisements
قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إقالة مدير إدارة التموين بكفر الزيات من منصبه ونقله إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

كما قرر مجازة أحد مفتشي التموين بإدارة تموين كفر الزيات وخصم ثلاثة أيام من راتبه نظرًا لما نسب إليه من وجود مخالفات أثناء مرور اللجنة المشكلة للمرور علي الأحياء والمدن والقرى.

بالإضافة إلى مجازة مسئول سجل الحضور والانصراف بالوحدة الصحية بقرية إبيار وخصم ثلاث أيام من راتبه لما نسب إليه أثناء مرور اللجنة.
إقالة مدير تموين كفر الزيات من منصبه ومعاقبة آخرين (صور)
إقالة مدير تموين كفر الزيات من منصبه ومعاقبة آخرين (صور)
إقالة مدير تموين كفر الزيات من منصبه ومعاقبة آخرين (صور)
إقالة مدير تموين كفر الزيات من منصبه ومعاقبة آخرين (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر التموين

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انضمام رمضان صبحي لمنتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يُطالب الزمالك بضم هذا الثنائي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل - إيقاف برنامج «زملكاوي» لمدة أسبوعين

منذ حوالي 3 ساعات

موسيمانى يطلب صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد جدة يكشف حقيقة التعاقد مع ثنائي الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بلاغ من سيدة يتهم مستشفى إبيار في الغربية بالأهمال

مجازاة ٥ من فريق ١٠٠مليون صحة في كفرالشيخ

ضبط 3 مسئولين بتموين الغربية استولوا على 3 ملايين جنيه من أموال الدعم

جرجس ميخائيل مديرا لإدارة تموين كفرالزيات فى الغربية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

11:26 م

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

08:30 م

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

01:46 م

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

07:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه