إقالة مدير تموين كفر الزيات من منصبه ومعاقبة آخرين (صور)
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:31 ص
أيمن يحيي
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قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إقالة مدير إدارة التموين بكفر الزيات من منصبه ونقله إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية.
كما قرر مجازة أحد مفتشي التموين بإدارة تموين كفر الزيات وخصم ثلاثة أيام من راتبه نظرًا لما نسب إليه من وجود مخالفات أثناء مرور اللجنة المشكلة للمرور علي الأحياء والمدن والقرى.
بالإضافة إلى مجازة مسئول سجل الحضور والانصراف بالوحدة الصحية بقرية إبيار وخصم ثلاث أيام من راتبه لما نسب إليه أثناء مرور اللجنة.
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