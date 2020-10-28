بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الأربعاء نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا على شمال الصعيد، طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الأربعاء ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.
- طقس لطيف على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي.
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