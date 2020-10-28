"الصحة" تنفي إصابة طلاب تمريض كفر الشيخ.. وتؤكد: مجرد اشتباه

نفى الدكتور طارق الشربيني، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، إصابة أي طالب في معهد تمريض كفر الشيخ بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه الأمر كان عبارة عن اشتباه في إصابة 6 طلاب، ولا يوجد حالات مؤكدة بفيروس كورونا، قائلا:" عدد الطلبة قل بسبب أزمة فيروس كورونا ومبقناش ناخد طلاب كتير عشان التكدس".





وأضاف" الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية الأولي المصرية، أن حضور الطلاب يومان فقط، وذلك تجنبًا للإصابة بالفيروس، كما تقسيم الفصل الواحد على اثنين بحيث تقليل الكثافة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وأكد وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ أن المعهد يوفر المستلزمات الوقائية ضد الإصابة بفيروس كورونا، قبل الدراسة اجتماع بالطلاب والأهالي واخبرناهم بأن أي طالب يشعر بارتفاع في درجة الحرارة يعزل نفسه ولا يذهب إلى المعهد، وليس في مصلحتنا إخفاء أي معلومات حول الإصابة ويهمنا حماية الطلاب والمواطنين من الإصابة.



