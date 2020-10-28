"الصحة" تنفي إصابة طلاب تمريض كفر الشيخ.. وتؤكد: مجرد اشتباه
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:30 ص
كـسـاب أحـمـد
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نفى الدكتور طارق الشربيني، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، إصابة أي طالب في معهد تمريض كفر الشيخ بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه الأمر كان عبارة عن اشتباه في إصابة 6 طلاب، ولا يوجد حالات مؤكدة بفيروس كورونا، قائلا:" عدد الطلبة قل بسبب أزمة فيروس كورونا ومبقناش ناخد طلاب كتير عشان التكدس".
وأضاف" الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية الأولي المصرية، أن حضور الطلاب يومان فقط، وذلك تجنبًا للإصابة بالفيروس، كما تقسيم الفصل الواحد على اثنين بحيث تقليل الكثافة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وأكد وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ أن المعهد يوفر المستلزمات الوقائية ضد الإصابة بفيروس كورونا، قبل الدراسة اجتماع بالطلاب والأهالي واخبرناهم بأن أي طالب يشعر بارتفاع في درجة الحرارة يعزل نفسه ولا يذهب إلى المعهد، وليس في مصلحتنا إخفاء أي معلومات حول الإصابة ويهمنا حماية الطلاب والمواطنين من الإصابة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99084 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 106877 حالة من ضمنهم 99084 حالة تم شفاؤها، و6222 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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