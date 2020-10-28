مدير الأغذية العالمي بالأمم المتحدة: مصر واجهت كورونا بشكل جيد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال منجستاب هايلي، مدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، إن جائحة كورونا أثرت على قضية الغذاء، مشيرًا إلى أنه سيكون لها أولوية لدى برنامج الأمم المتحدة.

وأضاف "هايلي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "أن مصر قامت بدور جيد جدا في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتقديم الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة".

ومن ناحية أخرى أشار إلى أنه تم العمل مع العديد من الوزارات لوضع خطة إستراتيجية في مشروعات كثيرة، موضحًا أنه تم تنظيم زيارات لشباب المزارعين مع وزارة التعاون الدولي.

وأوضح أن هناك 5 مجالات أساسية يتم العمل عليها مع الحكومة المصرية لتقديم الحماية الاجتماعية ودعم المزارعين في أسيوط وقنا والأقصر وأسوان.

وتابع "نعمل في 6 قرى حاليا ونسعى إلى زيادتها لحوالي 500 قرية خلال الفترة المقبلة"، لافتًا إلى أن مصر لديها القدرات والتكنولوجيا والخبرات الكافية وننسق سويا لتقديم الدعم للدول الأفريقية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 78 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98981 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 106707 حالات من ضمنهم 98981 حالة تم شفاؤها، و6211 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم "الواتساب" "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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