وزيرة التضامن: السيسى وجه بدعم الطلاب غير القادرين حتى الجامعة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التعليم للأطفال حق أصيل لهم بالإضافة إلى أنه أمر مهم للدولة نفسها، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولى ملف التعليم في القرى ودعم الأسر الفقيرة أولية قصوى، موضحة: "بوابة أي تنمية اجتماعية أو اقتصادية هو التعليم ولا يوجد دولة تنهض بدون التعليم.. ولذلك الرئيس أثنى على دعم الأسر الفقيرة في التعليم وقال حرمان نسيب ناس فقراء بدون تعليم".





وأضافت الوزيرة خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الدولة الآن تولى ملف دعم الطلاب غير القادرين، موضحة أن الرئيس يريد رفع نسبة التعليم الجامعي في القرى، ووجه بدعم الطلاب غير القادرين حتى المرحلة الجامعية.



