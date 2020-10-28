مقتل شاب طعنا بسلاح أبيض في مشاجرة بالبساتين

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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لقى شاب مصرعه فى مشاجرة دامية مع آخرين بمنطقة عزبة النصر بالبساتين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة ومتوفي بأحد شوارع عزبة النصر بمنطقة البساتين.

بالانتقال والفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بعدة طعنات وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وآخرين فقام احدهم بطعنة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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