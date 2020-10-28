مقتل شاب طعنا بسلاح أبيض في مشاجرة بالبساتين

لقى شاب مصرعه فى مشاجرة دامية مع آخرين بمنطقة عزبة النصر بالبساتين.





تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة ومتوفي بأحد شوارع عزبة النصر بمنطقة البساتين.



