تزاحم جمهور مصطفى قمر يتسبب فى إنهاء فقرته بالجونة مبكرا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:07 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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أحيا النجم مصطفى قمر، واحدة من أقوى حفلاته هذا العام وفى مشواره الغنائى في مدينة الجونة على هامش المهرجان.

وذلك بحضور عدد ضخم من نجوم الفن والشخصيات العامة من ضمنهم يسرا واسر ياسين والهام شاهين وشيرين رضا وتامر حبيب وبوسى شلبى واحمد حاتم واحمد داوود وعلا رشدى وبسمة ومحمد العدل ورجل الأعمال نجيب سويرس وغيرهم من النجوم المتواجدون في مهرجان الجونة .


وكان من أهم كواليس الحفل الذى ضم عدد من الفقرات ولكن مع صعود النجم مصطفى قمر على خشبة المسرح امتلىء على آخره وبعد الأغنية الرابعة جاء له تليفون من سميح سويرس بإنهاء الحفل بسبب تزايد أعداد الحاضرين وخوفا عليهم من الكورونا.


وبالفعل أنهى قمر الحفل بعد غناء حوالى 6 اغانى فقط احتراما للقوانين وخوفا على الحاضرين من فيروس كورونا، وقدم أغنية لايف بدون مزيكا مع الجمهور خلال الحفل، وقدم عددا من الأغانى فى الحفل والذى تفاعل معها جميع الحاضرين ومنها "جات تصالحنى" وغيرها.

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