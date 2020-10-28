السفير الياباني بالقاهرة: تسلق النخل كانت تجربة رائعة.. وحاولت الوصول للقمة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:46 ص
السفير الياباني
السفير الياباني
شيماء حسن
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كشف نوكي ماساكي، السفير الياباني في القاهرة، تفاصيل مشاركته في موسم حصاد التمور بإحدى مزارع الفواكه في منطقة النوبارية في محافظة البحيرة.

وقال "ماساكي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "كانت تجربة رائعة، قيامي بتسلق النخل وحاولت الارتفاع أكثر والوصول إلى القمة، ولكن أدركت في النهاية أن الوصول للقمة صعب".

وأضاف "أحب الغذاء المصري، ولدي شغف بدراسة الثقافة الغذائية في مصر، وأنا مغرم بالطعام المصري، ومعظم المنتجات التي تنتجها يتم تصديره إلى 37 دولة من مختلف أنحاء العالم ولذلك فالإنتاج متطور للغاية وكنت معجب بهذا المستوى، تناولت ثمرة البرتقال في المزرعة ومذاقها كان جيدا".

إلى ذلك، قال سفير اليابان لدى مصر، أنه تقرر قررنا إدخال نظام العليم الياباني في مصر، بما يساهم في تنمية الجوانب المتعددة للأطفال، من خلال التنمية الشاملة للطفل، وقررنا عقد تعاون فني مع الجانب المصري، حيث يستطيع المدرسين المصريين تدريس النظام الياباني للأطفال.

وأضاف السفير الياباني، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، أن الجامعة المصرية اليابانية تضم 8 أقسام أبرزها أحد الأقسام حول الذكاء الاصطناعي، فهو مجال مهم جدًا، ونحن ما زال لدينا العديد من الإمكانيات، وهناك جوانب تقنية وأخرى اجتماعية، لذا كان لا بد من استراتيجية هامة للذكاء الاصطناعي.

وكشف: "هناك اثنين من الخبراء اليابانيين جاءوا إلى مصر لمناقشة هذه الاستراتيجية ومشاركة خبراتهم".

وتابع: "في هذا الإطار الواسع، الجامعة المصرية اليابانية لديها الدور الذي تلعبه، لنعمل سويًا ونتشارك الأفكار، ونرتقي بمستوى التعاون والذكاء الاصطناعي في مصر".

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