موسيمانى يطلب صفقة جديدة من الأهلي

طلب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وابدي المدرب الجنوب إفريقي موافقته بشكل مبدئى على اقتراح التعاقد مع حارس مرمى جديد ليكون بديلا للمتألق محمد الشناوى.





واستقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، على عرض عدد من الأسماء المرشحة على المدير الفنى، من أجل اختيار أفضل العناصر.





يأتي اسم محمد بسام حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، ضمن المرشحين للإنضمام إلى النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.



