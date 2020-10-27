موسيمانى يطلب صفقة جديدة من الأهلي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
طلب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وابدي المدرب الجنوب إفريقي موافقته بشكل مبدئى على اقتراح التعاقد مع حارس مرمى جديد ليكون بديلا للمتألق محمد الشناوى.

واستقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، على عرض عدد من الأسماء المرشحة على المدير الفنى، من أجل اختيار أفضل العناصر.

يأتي اسم محمد بسام حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، ضمن المرشحين للإنضمام إلى النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

باتشيكو يحدد أول الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

منذ ساعتين

الهيئة القومية للتأمينات تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ يوم

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد موسي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انضمام رمضان صبحي لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يرحب برحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

منذ أقل من ساعتين

في مقدمتهم مدرب الأهلي السابق.. تعرف على المرشحين لقيادة بيراميدز

منذ 42 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و 11 دقيقة

وزير الري الأسبق يكشف نتائج اليوم الأول في مفاوضات سد النهضة بعد توقف شهرين

منذ ساعة الا ربع

"الإسكان" تكشف موعد انتقال الحكومة بالكامل إلى العاصمة الإدارية

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:42 م

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

09:31 م

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

08:30 م

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

07:01 م

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

01:46 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه