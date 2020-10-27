آسر ياسين مع زوجته وأولاده في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي

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حرص الفنان آسر ياسين على حضور خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي وذلك بحضور زوجته وأولاده كما فعل ذلك في أول أيام المهرجان.



وظهر آسر ياسين ببدلة زرقاء وزوجته بفستان أبيض كما ارتدى أولاده ملابس بيضاء.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.