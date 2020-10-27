هداف القاهرة يوقع للاتصالات لمدة موسمين

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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أعلن نادي المصرية للاتصالات، مساء اليوم الثلاثاء، التعاقد مع مهاجم البلاستيك محمد الفيل.
وجاء توقيع اللاعب بحضور هاني العقبي المدير للفريق، وأحمد كمال سلطان وكيل اللاعب.
يذكر ان الفيل لعب لعدة أندية من قبل، وهم: أسوان، ومنتخب السويس، وطنطا، والشرقية للدخان، وبهتيم، والبلاستيك.
واعتلى الفيل صدارة قائمة هدافي مجموعة القاهرة والقليوبية برصيد 23 هدف، ليصبح ثاني هدافي القسم الثالث لموسم 2020/2019.
يذكر إن الإتصالات قد انهى موسمه، وصيفا للمجموعة الخامسة بالقسم الثالث برصيد 65 نقطة.

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