النصر يضرب موعدًا ناريًا مع الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تأهل النصر إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه المثير على أهلي جدة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات نصف النهائي.





وتقدم الأهلي بهدف سجله عمر السومة في الدقيقة 19 وتعادل بيتروس ماثيوس للنصر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول قبل أن يسجل جونزالو مارتينيز هدف الفوز للنصر في الدقيقة 85.





وبهذا تأهل النصر للمباراة النهائية، حيث يواجه الهلال، الذي تغلب على أبها 2 / صفر في وقت سابق من اليوم.





وكان النصر صعد لهذا الدور بعدما تغلب على العدالة 1 / صفر في دور الثمانية، فيما صعد الأهلي لهذا الدور بفوزه على الوحدة 2 / 1.



