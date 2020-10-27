مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث على طريق "بورسعيد - دمياط"

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لقي شخص مصرعه، بينما أصيب اثنين آخرين، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكى مع سيارة نقل على طريق "بورسعيد - دمياط" الدولى.



وقال الدكتور عادل تعيلب، مدير الرعاية الصحية بمنظومة التامين الصحي الشامل ببورسعيد، إنه قد وصلت إشارة من مستشفتي التضامن والسلام، بوصول كلا من سمير الشافعي - ٥٥ سنة، مستشفى السلام، محمود احمد سليمان ٣٦ سنة، مستشفي التضامن، وأسامه محمد عبده خليل - ٥٥ سنة، جثه هامدة.



وأكد "تعيلب"، انه فور وصول الإشارة لمرفق الإسعاف بوقوع الحادث، على الفور قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى موقع الحادث وإخلاء جميع الحالات إلى مستشفيات التضامن، والسلام.



هذا وقام الفريق الطبى بتقديم الخدمة الطبية والاسعافات الأولية والحالة العامة متوسطة للحالتين المصابتين، حيث أنهم يعانون اشتباه ما بعد الارتجاج مع كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى السلام تحت تصرف النيابة العامة.