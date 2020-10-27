مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث على طريق "بورسعيد - دمياط"

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:02 م
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
لقي شخص مصرعه، بينما أصيب اثنين آخرين، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكى مع سيارة نقل على طريق "بورسعيد - دمياط" الدولى.

وقال الدكتور عادل تعيلب، مدير الرعاية الصحية بمنظومة التامين الصحي الشامل ببورسعيد، إنه قد وصلت إشارة من مستشفتي التضامن والسلام، بوصول كلا من سمير الشافعي - ٥٥ سنة، مستشفى السلام، محمود احمد سليمان ٣٦ سنة، مستشفي التضامن، وأسامه محمد عبده خليل - ٥٥ سنة، جثه هامدة.

وأكد "تعيلب"، انه فور وصول الإشارة لمرفق الإسعاف بوقوع الحادث، على الفور قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى موقع الحادث وإخلاء جميع الحالات إلى مستشفيات التضامن، والسلام.

هذا وقام الفريق الطبى بتقديم الخدمة الطبية والاسعافات الأولية والحالة العامة متوسطة للحالتين المصابتين، حيث أنهم يعانون اشتباه ما بعد الارتجاج مع كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى السلام تحت تصرف النيابة العامة.

أخبار تهمك

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ يوم

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و 12 دقيقة

وزير الري الأسبق يكشف نتائج اليوم الأول في مفاوضات سد النهضة بعد توقف شهرين

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

الهيئة القومية للتأمينات تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد موسي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انضمام رمضان صبحي لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يرحب برحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

باتشيكو يحدد أول الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

منذ أقل من ساعتين

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 4 ساعات

في مقدمتهم مدرب الأهلي السابق.. تعرف على المرشحين لقيادة بيراميدز

منذ 43 دقيقة

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

منذ ساعتين

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

"الإسكان" تكشف موعد انتقال الحكومة بالكامل إلى العاصمة الإدارية

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:42 م

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

09:31 م

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

08:30 م

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

07:01 م

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

01:46 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه