شركة كيا تكشف عن سيارتها الجديدة Stinger GT

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:58 م
سيارة Stinger GT
سيارة Stinger GT
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شركة كيا تكشف عن سيارتها الجديدة Stinger GT

قامت شركة كيا كوريا الجنوبية المسؤولة عن صناعة السيارات بالكشف عن سيارتها الجديدة Stinger GT، فهي تأتي بقوة مختلفة عن موديلات كيا السابقة، وتم التوضيح على أن السيارة الجديدة تختلف عن غيرها من السيارات الرياضية بسبب مظهر الخارجي التي شمل فيه بعض الرسومات والمصابيح، وبعد التجهيزات المطورة فيها.

شركة كيا وسيارة Stinger GT

تتميز سيارة Stinger GT التي قامت شركة كوريا الجنوبية بإصدارها وإعلانها في السوق بعدة مواصفات مختلفة مقارنة بالسيارات الأخرى، وذلك بسبب توافر بعض المواصفات المتميز بها مثل:

تتميز السيارة بتصميمات مطورة بها تعمل على تحسين أنظمة المساعدة على القيادة.
كما أنها مزودة بمحرك التربو المزدوج V6 بقوة 370 حصان.
تم تصميمها بإضافة شريط إضاءة أسفل الحافة الخلفية مباشرة في المصابيح الخلفية.
تعتمد على وجود جنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 18 و19 بوصة.
المرآة الداخلية الخاصة بها بدون أي حواف.
يمكن ضبط الإضاءة المحيطة في مقصورة السيارة بحوالي 64 لون مختلف.
إضافة إلى نظام المعلومات والترفيه بشاشة قياس 10.25 بوصة.

شركة كيا

يوجد أنظمة حديثة بها مثل نظام التحذير عند الخروج من السيارة أو عند فتح الأبواب.
اعتماد السيارة على سواعد محرك بنزين يعمل بتقنية الحقن المباشر للوقود.
تتوافر معها شاحن تيربو مزدوج ويولد قوة 370 حصان.
تتميز السيارة بسرعة دورانها حيث يصل أقصى دوران لها بحوالي 510 نيوتن متر.
وتتسارع السيارة من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في غصون 4.9 ثانية.

شركة كيا تكشف عن سيارتها الجديدة Stinger GT

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