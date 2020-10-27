وزير الري الأسبق يكشف نتائج اليوم الأول في مفاوضات سد النهضة بعد توقف شهرين

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:54 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علق الدكتور نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، على نتائج مباحثات اليوم الأول في جولة مفاوضات سد النهضة المستأنفة بعد توقف شهرين، قائلًا: "البيانات التي خرجت من مصر والسودان وبالأخص الخرطوم يفهم منها قيام السودان بتنظيم جولة تفاوضية الأسبوع القادم لإعداد المسودة الأولى لاتفاقية ملزمة تخص عنصري التشغيل والتخزين".

وأضاف "علام" خلال مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج " كلمة أخيرة"، مساء الثلاثاء: "كان الهدف من المسودة الأولى هو توثيق نقاط الخلاف المرسلة للاتحاد الافريقي، واعتقد أن السودان تكمل ما سبق وتتبنى الجولة التفاوضية للوصول للمسودة ونتمنى التوفيق، المبادرة السودانية كان من المفترض أن تكون صادرة عن الاتحاد الافريقي الذي يرغب في إعمال ميثاقه وان يكون حل القضايا في القارة إفريقيًا ".

وحول دور المراقبين، قال "علام": "حتى الآن لا يوجد دور مرسوم ومخطط للمراقبين، حتى الاتحاد الافريقي لم يقم بترسيم دور هؤلاء المراقبين، مصر والسودان يتحدثان عن اتفاق ملزم وأديس أبابا تتحدث عن ما يسمى إتفاقية "العنتيبي" وهو خلاف كبير بما يمثل تباعد الافكار، وكان لزامًا عليه أن يستغل الشهرين الماضيين في تقريب وجهات النظر على الأقل ".

وحول الملء الأول للسد قال "عدم التنسيق بين الدول الثلاث في البداية، وعندما حصل هذا المليء الأولي اثر بالسلب بالفعل على السودان في مياه الشرب،ثم إدارة الفيضانات المحلية ايضًا ".

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