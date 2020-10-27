بكمامة أنيقة.. أروى جودة تتألق في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تألقت الفنانة أروى جودة في فعاليات خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي كما حرصت على تألقها في الأربع أيام الماضية من المهرجان.

وارتدت "جودة" فستان باللون الأبيض والأسود وبميك أب صاخب وشعر منسدل على كتفها وحرصت على ارتداء كمامة مزخرفة بنفس ألوان الفستان.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.
بكمامة أنيقة.. أروى جودة تتألق في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
بكمامة أنيقة.. أروى جودة تتألق في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
بكمامة أنيقة.. أروى جودة تتألق في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
بكمامة أنيقة.. أروى جودة تتألق في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي

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