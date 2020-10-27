بالضفيرة.. تارا عماد تتألق على الريدكاربت في الجونة

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تألقت الفنانة تارا عماد في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي كما حرصت على الظهور بإطلالات متألقة في الأيام الماضية من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.



وارتدت الفنانة تارا عماد فستان باللون الذهبي واعتمدت على الميك أب الهادئ كعادتها وظهرت بشعر مضفر منسدل على ظهرها.





وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.