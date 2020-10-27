بالضفيرة.. تارا عماد تتألق على الريدكاربت في الجونة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
تألقت الفنانة تارا عماد في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي كما حرصت على الظهور بإطلالات متألقة في الأيام الماضية من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وارتدت الفنانة تارا عماد فستان باللون الذهبي واعتمدت على الميك أب الهادئ كعادتها وظهرت بشعر مضفر منسدل على ظهرها.


وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.
بالضفيرة.. تارا عماد تتألق على الريدكاربت في الجونة
بالضفيرة.. تارا عماد تتألق على الريدكاربت في الجونة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونه السينمائي مهرجان الجونه مهرجان الجون الفنانه رانيا يوسف

أخبار تهمك

وزير الري الأسبق يكشف نتائج اليوم الأول في مفاوضات سد النهضة بعد توقف شهرين

منذ أقل من ساعة

موسيماني يرحب برحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

في مقدمتهم مدرب الأهلي السابق.. تعرف على المرشحين لقيادة بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 4 ساعات

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد موسي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انضمام رمضان صبحي لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يحدد أول الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ يوم

"الإسكان" تكشف موعد انتقال الحكومة بالكامل إلى العاصمة الإدارية

منذ ساعتين

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

منذ ساعتين

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و 13 دقيقة

أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

منذ أقل من ساعتين

الهيئة القومية للتأمينات تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

"بفستان كب والكمامة"..بشرى تشعل مهرجان الجونة السينمائي (صور)

حورية فرغلي على الريد كاربت بفستان أسود جرئ (صور)

ريا أبي راشد بفستان أنيق في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

بفستان أحمر قصير..ريا أبي راشد تشعل ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

بإطلالة رومانسية مع زوجها.. رانيا منصور تبهر الجميع في ثالث أيام الجونة السينمائي

بسمة تتألق في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:42 م

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

09:31 م

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

08:30 م

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

07:01 م

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

01:46 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه