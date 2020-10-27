أمينة خليل تبهر الجميع على الريد كاربت في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي

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حضرت الفنانة أمينة خليل خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي كما حرصت على حضور الأيام الأولى من فعاليات المهرجان.



وظهرت أمينة خليل في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي بفستان أسود يظهر كتفها واعتمدت على ميك أب صاخب.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.