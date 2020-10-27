عاجل.. مجلس برشلونة يقدم استقالته

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:16 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
أشارت بعض التقارير الإسبانية، عن استقالة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة ومجلس إدارته بالكامل في الساعات المقبلة. 

ووفقًا لتقارير حسب "راديو كتالونيا"، فإن هناك اجتماع داخل نادي برشلونة، ولكن سيصدر القرار بعد قليل بشكل رسمي بعد قرار الحكومة الكتالونية. 

وأعلنت الحكومة مساء اليوم، عن إجراء التصويت على سحب الثقة من إدارة برشلونة يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، ورفض طلب إدارة البارسا بالتأجيل.  

يذكر أن برشلونة سيلتقي مع يوفنتوس مساء غدا الأربعاء في تورينو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

برشلونة بارتوميو أخبار برشلونة

أخبار تهمك

بالأسماء.. موسيماني يستقر على عودة 3 معارين إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الهيئة القومية للتأمينات تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ يوم

أحمد موسي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انضمام رمضان صبحي لمنتخب مصر

منذ أقل من نصف ساعة

خبير مياه: تصريحات ترامب حول سد النهضة أضعفت موقف أثيوبيا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

باتشيكو يحدد أول الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُحدد مواصفات مهاجم الأهلي الجديد

منذ ساعة و 25 دقيقة

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

منذ 37 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

موضوعات متعلقة

إنطلاق حملة جمع توقيعات سحب الثقة من بارتوميو في برشلونة

بارتوميو يدرس الاستقالة من رئاسة برشلونة

تم سحب الثقة.. رئيس برشلونة يقترب من الرحيل

إدارة برشلونة تدرس الاستقالة

برشلونة على صفيح ساخن

بارتوميو يتحدى الجميع ويرفض الإستقالة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

07:01 م

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

01:46 م

أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

08:49 م

الهيئة القومية للتأمينات تزف بشرى سارة للمواطنين

07:28 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه