عاجل.. مجلس برشلونة يقدم استقالته

أشارت بعض التقارير الإسبانية، عن استقالة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة ومجلس إدارته بالكامل في الساعات المقبلة.





ووفقًا لتقارير حسب "راديو كتالونيا"، فإن هناك اجتماع داخل نادي برشلونة، ولكن سيصدر القرار بعد قليل بشكل رسمي بعد قرار الحكومة الكتالونية.





وأعلنت الحكومة مساء اليوم، عن إجراء التصويت على سحب الثقة من إدارة برشلونة يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، ورفض طلب إدارة البارسا بالتأجيل.





يذكر أن برشلونة سيلتقي مع يوفنتوس مساء غدا الأربعاء في تورينو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.