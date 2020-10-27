زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ المنتظرة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي بوروسيا مونشنجلادباخ مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة مونشنجلادباخ كالآتي: 

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: راموس، فاران، ميندي، فاسكيز

خط الوسط: كاسميرو، كروس، فالفيردي

خط الهجوم: أسينسيو، فينيسيوس جونيور، بنزيما.

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