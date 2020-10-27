أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الإعلامي أحمد موسى عن سر ظهور رمضان صبحي الإعلامي في الساعات الماضية مؤكدا أن فريق بيراميدز يتكلف حوالي مليار جنيه ولكن النتيجة أنه لم يحصل على بطولات رغم تواجد النجوم ومن ضمنهم رمضان صبحي.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع عللى قناة صدى البلد، أن العائد لم يتحقق من المليار جنيه التي تم صرفها على فريق بيراميدز وحتى بطولة الكونفيدرالية خسرها في النهائي وفشل الفريق في الحصول على المركز الثاني المؤهل للمشاركة في دوري أبطال افريقيا وأشار إلى انه كان يسعى لإشغال الأهلي وجمهور الأهلي في هذا التوقيت وتصريحاته كانت متناقضة.

وتابع موسى أن رمضان كان يكذب والكل يعرف أنه كذاب ولم يكن أمينا فهو اللاعب الوحيد الذي ددخل منزل محمود الخطيب واستقبله رئيس النادي مع وكيله وأبلغه أنه يرغب في اللعب للأهلي ولكن لو حصل على عرض اوروبي سيفكر وأكد له الخطيب أنه سيساعده حال وصول عرض أوروبي.

واستكمل موسى كواليس مفاوضات الأهلي مع رمضان صبحي مؤكدا أن الأهلي استعار رمضان صبحي مرتين الأولى ب800 ألف استرليني لمدة 6 أشهر ثم مليون وستمائة ألف استرليني لمدة موسم لعب فيه 9 مباريات فقط وان جلس مع امير توفيق واتفق على كافة الحقوق المادية والإعلانية وتم الاتفاق مع النادي الانجليزي ثم أبلغ رمضان أمير توفيق بأنه ينتظر عرضا اوروبيا وكان الأهلي متمسكا باللاعب قبل أن يبلغ اللاعب أمير توفيق بوجود بيراميدز في الصورة.

وواصل موسى أن اللاعب يوم الأربعاء وقبل افتتاح ستاد الأهلي قال رمضان صبحي لأمير توفيق أنه اختار بيراميدز رغم أنه حصل على أكبر عرض في تاريخ الكرة ولكنه رفض وظهر بعد ذلك أنه اختار الفلوس .

واستطرد قائلا «محدش يلعب مع الأهلي ولا رمضان ولا غير رمضان ووصل نهائي افريقيا بدون اللاعب ورمضان خسر الأهلي ولم يخسره الأهلي وتفكير الأهلي حاليا في النهائي ولن يشغله رمضان صبحي او غيره».

وكشف موسى ان علي جبر نجم دفاع بيراميدز كانت لديه رغبة في الانضمام للأهلي والحصول على نصف ما يتقاضاه في بيراميدز .

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