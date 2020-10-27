نقيب الأشراف يهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
تقدم السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصاحبه وسلم.

وهنأ نقيب السادة الأشراف، الشعب المصرى والمسلمين جميعًا فى العالمين العربى والإسلامى، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير والرحمة والسلام.

وقال نقيب السادة الأشراف، إن سيرة النبى صلى الله عليه وآله وصاحبه وسلم العطرة مليئة بالمواقف والأحداث التي تعلمنا قيمًا إنسانية راقية، تستقيم معها الحياة وتُعمَّر بها الأرض، وتتآلف بها النفوس إذا ما ترجمناها إلى واقعٍ عملى فى حياتنا، وقد أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى ضرورة اتباع النبى صلى الله عليه وآله وصاحبه وسلم فى قوله تعالى: (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا).

وأوضح نقيب السادة الأشراف، أن القراءة العصرية لسيرة النبى صلى الله عليه وآله وسلم وتطبيقها تطبيقًا عمليًّا صحيحًا أصبح ضرورة ملحة، في ظل ما نعيشه من أحداث تتطلب منا التمسك بأخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وصاحبه وسلم وتحقيق مقاصد الإسلام السمحة.

وأكد أن ميلاد النبى صلى الله عليه وآله وصاحبه وسلم، كان ميلادًا للرحمة غير المحدودة للإنسانية جمعاء، فرسالة الإسلام قائمة على الرحمة، ولذلك قال الله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ).

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقائدها وشعبها وجيشها ورجال أمنها، وأن يوفق ولاة أمورها إلى ما يحبه ويرضاه، وكل عام وأنتم بخير.

أخبار تهمك

باتشيكو يحدد أول الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

الهيئة القومية للتأمينات تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ أقل من ساعتين

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ ساعتين و 11 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ 42 دقيقة

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

منذ أقل من نصف ساعة

هداف الدوري المصري على طاولة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستقر على عودة 3 معارين إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُحدد مواصفات مهاجم الأهلي الجديد

منذ ساعة و 11 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ يوم

خبير مياه: تصريحات ترامب حول سد النهضة أضعفت موقف أثيوبيا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

07:01 م

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

01:46 م

الهيئة القومية للتأمينات تزف بشرى سارة للمواطنين

07:28 م

أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

08:49 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه