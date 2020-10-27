إلهام شاهين تتألق بالأبيض في خامس أيام مهرجان الجونة السينمايي

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حرصت الفنانة إلهام شاهين على حضور خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي كما حرصت أيضا على حضور فعاليات المهرجان منذ انطلاقه.



وظهرت إلهام شاهين في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي بفستان أبيض به نقاط سوداء وميك أب هادئ.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.