مصر تحتل المركز 20 بين الدول الرائدة في طرح السندات الخضراء

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مصر صاحبة الريادة في طرح السندات الخضراء بإفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف "كوجك"، خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم تفعيل خطوات طرح السندات الخضراء بداية من شهر يناير الماضي، لافتًا إلى أنه تشكيل لجنة من جميع الوزارات قبل الطرح للتعرف على السندات الخضراء.

وأشار إلى أن الطرح جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا وأمريكا وشرق آسيا والشرق الأوسط، مضيفًا أن مصر تتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية في الجوانب الفنية لعمل الطرح.

وأكد أن مصر تحتل المركز 20 بين الدول الرائدة في طرح السندات الخضراء عالميًا.


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قالت إيمان عبد العظيم، مدير الإصدارات الدولية بوزارة المالية، إن حصيلة السندات الخضراء سيتم توجيهها لمشروعات صديقة للبيئة، مشيرة إلى أن طلبات السندات التي طرحتها مصر تجاوزت 7 أضعاف ما تم طرحه سابقًا.

وأشارت "إيمان" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، إلى أن الهدف من طرح السندات الخضراء وضع مصر على الخريطة العالمية للتنمية المستدامة.

وأوضحت مدير الإصدارات الدولية بوزارة المالية، أن مصر تعمل على طرح 40 مشروعا للتنمية المستدامة لجذب المستثمرين.
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السندات الخضراء، هي سندات ذات دخل ثابت، شبيهة بأدوات الدين التقليدية، لكن يتم تخصيص أموالها للاستثمار في المشروعات التى تحافظ على البيئة وتتماشى مع سياسات مكافحة التغير المناخي.

بدأ إصدار هذا النوع من السندات فى عام 2008، من قبل البنك الدولى، الذى أصدر ما قيمته 13 مليار دولار حتى الآن، جرى تنفيذها عبر 150 عملية وبـ20 عملة.


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