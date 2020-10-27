بريطانيا تسجل ارتفاعا جديدا في أعداد الإصابات بكورونا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا يوم الثلاثاء، تسجل 22885 إصابة جديدة بـ"كوفيد – 19"، ما يشكل ارتفاعا في الإصابات بالفيروس مقارنة مع 20890 حالة سجلت الاثنين.


وأشارت إلى تسجيل 367 حالة وفاة خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث ارتفعت الحالات الجديدة من أدنى مستوى لها في أسبوع، مع ارتفاع عدد الوفيات في غضون 28 يوما من الاختبار الإيجابي.

 

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في الإصابات بـ"كوفيد-19"، ما دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إعلان نظام جديد ثلاثي المستويات للحجر الصحي المحلي حيث شملت القيود الأكثر صرامة قرابة 7.5 مليون شخص على خلفية قفزة الإصابات بكورونا.

 

وسجلت بريطانيا إجمالي إصابات بكورونا بلغ 873800 حالة، بالإضافة إلى إجمالي وفيات بلغ 44896 حالة وفاة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

المصري يتوصل لاتفاق مع الزمالك للتعاقد مع ثلاثة لاعبين

منذ حوالي 4 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يومين

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ يوم

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

باتشيكو يحدد أول الراحلين عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

هداف الدوري المصري على طاولة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ 38 دقيقة

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بإعادة نجم الفريق المُعار

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

عاجل.. الرئاسة الجزائرية تعلن دخول "تبون" إلى المستشفى

منذ أقل من ساعة

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

خبير مياه: تصريحات ترامب حول سد النهضة أضعفت موقف أثيوبيا

منذ ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستقر على عودة 3 معارين إلى الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

موضوعات متعلقة

بريطانيا تسجل ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات بـ"كورونا"

بريطانيا تسجل ارتفاع جديد في عدد الوفيات بـ"كورونا"

لبنان: ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا لـ1172 حالة مؤكدة

بريطانيا تسجل 55 حالة وفاة جديدة بكورونا

بريطانيا تسجل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم

الصحة العراقية تسجل 2170 إصابة جديدة بكورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

01:46 م

باتشيكو يحدد أول الراحلين عن الزمالك

06:01 م

بالأسماء.. موسيماني يستقر على عودة 3 معارين إلى الأهلي

05:00 م

عاجل.. الرئاسة الجزائرية تعلن دخول "تبون" إلى المستشفى

06:42 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه