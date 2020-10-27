بفستان مفتوح الصدر.. شاهد أجرأ إطلالات النجمة رانيا يوسف في الجونة (صور)

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حرصت الفنانة رانيا يوسف على حضور خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي كمان حضرت الأربع أيام الماضيين وأبهرت الجميع بفساتينها المتألقة.



وفاجأت "يوسف" جمهورها في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي بفستان أسود قصير جرئ يبرز ملامح جسدها ومفتوح من ناحية الصدر حيث آثارت من خلاله الجدل وإعجاب الجماهير.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.