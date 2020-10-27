بفستان مفتوح الصدر.. شاهد أجرأ إطلالات النجمة رانيا يوسف في الجونة (صور)

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:36 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
مي مرسي
Advertisements
حرصت الفنانة رانيا يوسف على حضور خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي كمان حضرت الأربع أيام الماضيين وأبهرت الجميع بفساتينها المتألقة.

وفاجأت "يوسف" جمهورها في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي بفستان أسود قصير جرئ يبرز ملامح جسدها ومفتوح من ناحية الصدر حيث آثارت من خلاله الجدل وإعجاب الجماهير.
وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.
بفستان مفتوح الصدر.. شاهد أجرأ إطلالات النجمة رانيا يوسف في الجونة (صور)
بفستان مفتوح الصدر.. شاهد أجرأ إطلالات النجمة رانيا يوسف في الجونة (صور)
بفستان مفتوح الصدر.. شاهد أجرأ إطلالات النجمة رانيا يوسف في الجونة (صور)
بفستان مفتوح الصدر.. شاهد أجرأ إطلالات النجمة رانيا يوسف في الجونة (صور)
بفستان مفتوح الصدر.. شاهد أجرأ إطلالات النجمة رانيا يوسف في الجونة (صور)
بفستان مفتوح الصدر.. شاهد أجرأ إطلالات النجمة رانيا يوسف في الجونة (صور)
بفستان مفتوح الصدر.. شاهد أجرأ إطلالات النجمة رانيا يوسف في الجونة (صور)
بفستان مفتوح الصدر.. شاهد أجرأ إطلالات النجمة رانيا يوسف في الجونة (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونه السينمائي مهرجان الجونه مهرجان الجون الفنانه رانيا يوسف

أخبار تهمك

هداف الدوري المصري على طاولة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ 38 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يومين

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

خبير مياه: تصريحات ترامب حول سد النهضة أضعفت موقف أثيوبيا

منذ ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستقر على عودة 3 معارين إلى الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ يوم

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يحدد أول الراحلين عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بإعادة نجم الفريق المُعار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الرئاسة الجزائرية تعلن دخول "تبون" إلى المستشفى

منذ أقل من ساعة

المصري يتوصل لاتفاق مع الزمالك للتعاقد مع ثلاثة لاعبين

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

حورية فرغلي على الريد كاربت بفستان أسود جرئ (صور)

"بفستان مفتوح "..إلهام شاهين على الريد كاربت في مهرجان الجونة السينمائي

عائشة بن أحمد تثير الجدل بفستان شفاف وبرقصة مع ريم مصطفى

علا رشدي وروجينا مع أشرف زكي وأحمد داوود في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

بفستان أحمر قصير..ريا أبي راشد تشعل ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

"فستان جرئ" ..بسمة تتألق في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

01:46 م

باتشيكو يحدد أول الراحلين عن الزمالك

06:01 م

بالأسماء.. موسيماني يستقر على عودة 3 معارين إلى الأهلي

05:00 م

عاجل.. الرئاسة الجزائرية تعلن دخول "تبون" إلى المستشفى

06:42 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه