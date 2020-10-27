الأشعة تثبت إصابة عمر جابر بتمزق في أربطة الكاحل





أثبت الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها المدافع الدولي عمر جابر، لاعب نادي بيراميدز، إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، تعرض لها خلال مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.





وخضع اللاعب لأشعة بصحبة الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لفريق بيراميدز، أثبتت إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، وسيغيب بسبب تلك الإصابة عن المباريات لمدة شهر كامل.





وتعرض عمر جابر للإصابة في مباراة نهضة بركان المغربي بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بملعب مولاي عبد الله في الرباط بسبب العنف الذي تعرض له لاعبي الفريق خلال اللقاء.



