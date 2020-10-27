أخصائي تغذية: الرومان يحمي من الزهايمر والسرطان (فيديو)

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:08 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة مها صابر، استشاري التغذية العلاجية، إن فوائد ثمرة الرومان كثيرة جدًا، والفراعنة كانوا يخزنون حبوب الرمان في مقابر الموتى لكثرة فوائدها، مشيرة إلى أن الرومان يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تُعزز وتُحسن المناعة التي تُحارب كل الأمراض بصورة عامة.

وتابعت "صابر"، خلال مداخلة هاتفية مع إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، ببرنامج "عيادة ten"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن الرومان يحمي من الزهاير، خاصة أن تناوله سهل لكبار السن، ويحتوي على كمية كبيرة من الألياف، وجيد للقلب والأوعية الدموية، ويُقلل من خطر ارتفاع الضغط، ويساعد على تقليل نسبة الكولسترول الضار.

ولفتت إلى أن الرومان يُقلل من التهاب المفاصل، ويمنع تآكل الغضاريف، كما أنه يُعطي حماية لبعص أنواع السرطانات، موضحة أن تناول الفاكهة بصفة عامة بشكل دوري يحمي الجسم من السرطانات والأمراض بصفة عامة.

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