كونتي يُعلن تشكيل إنتر ميلان لمواجهة شاختار بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
كشف الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، عن التشكيل الرسمي الذي سيدخل مباراته أمام فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا. 

وجاءت التشكيلة الأساسية لإنتر ميلان كالتالي :- 

حراسة المرمى: هاندانوفيتش. 

خط الدفاع: دي فري - باستوني - دي امبريسيو.  

خط الوسط: أشرف حكيمي - فيدال - بروزوفيتش - باريلا - اشلي يونج. 

خط الهجوم: لوكاكو - لاوتارو مارتينيز. 

يذكر أن إنتر ميلان قد تعادل في الجولة الأولى أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت في ايطاليا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كونتي شاختار إنتر ميلان

أخبار تهمك

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

هداف الدوري المصري على طاولة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يومين

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

خبير مياه: تصريحات ترامب حول سد النهضة أضعفت موقف أثيوبيا

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يحدد أول الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و نصف

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ 35 دقيقة

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بإعادة نجم الفريق المُعار

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ يوم

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

عاجل.. الرئاسة الجزائرية تعلن دخول "تبون" إلى المستشفى

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستقر على عودة 3 معارين إلى الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

المصري يتوصل لاتفاق مع الزمالك للتعاقد مع ثلاثة لاعبين

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

التشكيل المتوقع لقمة برشلونة وإنتر ميلان

تشكيل ناري لإنتر ميلان أمام برشلونة.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد الإنتر بث مباشر ON LINE

مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لـ إنتر ميلان ضد بروسيا دورتموند

التشكيل الرسمي لكلاسيكو إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر ميلان

رد فعل كوميدي لرونالدو قبل دخوله الملعب لمواجهة إنتر ميلان

كونتي يعلن تشكيل إنتر ميلان ضد نابولي في كأس إيطاليا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

01:46 م

باتشيكو يحدد أول الراحلين عن الزمالك

06:01 م

بالأسماء.. موسيماني يستقر على عودة 3 معارين إلى الأهلي

05:00 م

عاجل.. الرئاسة الجزائرية تعلن دخول "تبون" إلى المستشفى

06:42 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه