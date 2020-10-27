كونتي يُعلن تشكيل إنتر ميلان لمواجهة شاختار بدوري أبطال أوروبا

كشف الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، عن التشكيل الرسمي الذي سيدخل مباراته أمام فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية لإنتر ميلان كالتالي :-





حراسة المرمى: هاندانوفيتش.





خط الدفاع: دي فري - باستوني - دي امبريسيو.





خط الوسط: أشرف حكيمي - فيدال - بروزوفيتش - باريلا - اشلي يونج.





خط الهجوم: لوكاكو - لاوتارو مارتينيز.





يذكر أن إنتر ميلان قد تعادل في الجولة الأولى أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت في ايطاليا.



