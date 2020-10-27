وكيل الصحة بالفيوم تكرم الجيش الأبيض وكل من ساهم في التصدي لجائحة كورونا

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أقامت مستشفي أبشواي المركزي، بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، حفلة لتكريم أعضاء المنظومة الطبية وطاقم التمريض والجمعيات الأهلية لما بذلوه من جهود وحسن تعاملهم مع المصابين.



ثم بدء فعاليات الحفل بالسلام الوطنى ثم كلمات من الذكر الحكيم وهو القرآن الكريم، ثم كلمة الأستاذ مراد مسعود، رئيس المركز والذى تحدث فيها عن دور العاملين بالمنظومة الطبية والجمعيات الأهلية لما بذلوه من جهود وتفاني فى العمل للتصدي لفيروس كورونا.



كما أشاد رئيس المركز بجهود الفرق الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة تلك الجائحة التي ألمت بالبلاد وكانوا صفا واحدا وتفانوا في خدمة المرضى غير عابئين بما قد يواجهونه من مخاطر وتحملوا المسئولية كاملة دون ملل فأثبتوا بحق معادن المصريين الأصلية التي تظهر وقت الشدائد.



كما تقدم رئيس المركز بكل الشكر والتقدير لكل الأجهزة المعاونة والأهالي ومنظمات المجتمع المدني اللذين شاركوا في التعاون لإنجاح مبادرة السيد محافظ الفيوم في مركز أبشواي.



كما صرح رئيس المركز أنه تم عمل ( ميدان الأطباء ) تخليدًا للدور الوطني لجيش مصر الأبيض للتصدي لجائحة فيروس كورونا.



كما قامت الدكتورة أميمه عباس، وكيلة وزارة الصحة بالفيوم بتكريم رئيس المركز على دعمه ومساندته الدائمه المنظومة الصحية، جاء ذلك بحضور الدكتورة أميمه عباس، وكيلة وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور شريف صبحي، مدير الطوارئ بمديرية الصحة بالفيوم الدكتورة مايسه رجائي، مديرة الإدارة الصحية بأبشواي

الدكتور محمد نصر الله، مدير مستشفي ابشواي المركزي

ولفيف من الأطباء والعاملين بالمستشفى والجمعيات الأهلية.