قفزات قوية بالبورصات الإماراتية بقيادة قطاع العقار

واصلت الأسواق المالية مسيرتها الصاعدة بقوة لليوم الثالث على التوالي، وسط تدفق المزيد من السيولة المؤسسية والفردية مما عزز بدوره من مكاسب المؤشرات العامة التي نجحت بتخطي حواجز جديدة، بدعم من أسهم العقار وفي مقدمتها سهم الدار الذي واصل تألقه والاستحواذ على النسبة الأكبر من سيولة التداولات.





وفي ظل التحسن المتواصل للأسواق فقد حققت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة مكاسب بمقدار 7 مليارات درهم في ختام التعاملات .





ونجح المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بإضافة 1.25% الى مكاسبه بالغا مستوى 4682 نقطة متخطيا بذلك مستوى جديدا بحسب معطيات التحليل الفني. فيما أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2191 نقطة بزيادة نسبتها 1.13% مقارنة باليوم السابق .





وبالإضافة الى سهم الدار الذي قفز الى مستوى 2.84 دراهم وسط صفقات تجاوزت قيمتها 400 مليون درهم في خطوة تعكس استمرار التفاعل الإيجابي للمستثمرين مع إعلان الشركة عن تنفيذها لمشاريع بقيمة تصل الى 30 مليار درهم لصالح الشركة العالمية القابضة .





كذلك شهد سهم بنك أبوظبي الأول المزيد من النشاط بالغا 11.50 درهم بالإضافة الى سهم بنك ابوظبي التجاري 5.87 درهم وميثاق المرتفع الى 87 فلسا.





و قاد سهم إعمار المرتفع الى 2.74 درهم النشاط في سوق دبي المالي الذي عكس اتجاهه صعودا في الساعة الأخيرة من عمر التداولات ، كذلك فقد شملت قائمة الأسهم الرابحة سهم اعمار مولز 1.48 درهم و بنك دبي الإسلامي البالغ 4.15 درهم وداماك 1.11 درهم .





وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في الأسواق نحو مليار درهم في حين وصل عدد الأسهم المتداولة 337 مليون سهم نفذت من خلال 6848 صفقة.