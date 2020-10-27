بيرلو يحسم موقف رونالدو أمام برشلونة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:52 م
بوابة الفجر
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حسم بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس الايطالي موقف مشاركة رونالدو مهاجم الفريق أمام برشلونة يوم غد الاربعاء في الجولة الثانية من دوري الأبطال.

وقال أندريا بيرلو خلال المؤتمر الصحفي عشية لقاء برشلونة عن موقف رونالدو من المشاركة في اللقاء " علينا ان ننتظر نتيجة الفحص لكريستيانو ، في المساء سيكون الرد النهائي "

واضاف " بالنسبة لكريستيانو سنرى النتيجة في المساء ومن ثم سنقرر.. من الواضح بعد غياب 15 يوم اللعب لـ90 دقيقة امر مُعقد.. اتمنى ان يكون لدي خيارات للقرار" .

واختتم " آمل ان يكون لدينا الفريق بالكامل جاهز من أجل العثور على افضل تشكيلة".

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