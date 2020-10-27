تدريبات تأهيلية لثلاثي الأهلي على هامش المران

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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واصل الثلاثي علي معلول ومروان محسن ومجدي أفشة، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برامجهم العلاجية والتأهيلية لتجهيزهم للعودة والمشاركة في المران الجماعي.

وخاض معلول ومحسن وأفشة جلسة في الجيم، ثم خاضوا مرانًا منفردًا على ملعب التتش، على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء.

وكان الثلاثي قد اشتكى من إصابات عضلية، وفضل الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني منحهم الوقت الكافي للتعافي قبل العودة للمشاركة الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

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