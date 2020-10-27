قافلة بيطرية مجانية في المنيل بالدقهلية (صور)

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قام عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة طلخا، اليوم، الثلاثاء، بتفقد القافلة الطبية البيطرية المجانية التي أقيمت بقرية المنيل التابعة لمركز طلخا.



وأوضح نائب رئيس مركز ومدينة طلخا أنه تم علاج وفحص وتحصين960 رأس حيوانية شملت 430 من الخيول والحمير،280 دواجن وطيور،250 أبقار وجاموس واغنام.



وأشار سعد إلى أن القافلة تأتي بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري وكلية الطب البيطري بجامعة المنصورة وجمعية بروك الخيرية لعلاج الحيوانات ومعهد بحوث التناسليات بالهرم.



وأوضح أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أكد على توفير العلاج البيطري اللازم لرؤوس الماشية والثروة الحيوانية والداجنة بقرى محافظة الدقهلية وذلك فى مجال التلقيح الاصطناعي والرعاية التناسلية حرصا على زياده الثروة الحيوانية.



ومن جهته أوضح الدكتور محمد عبد العاطي مدير فرع جمعية بروك البيطرية الخيرية بالدقهلية أن القافلة تقوم بتوفير العلاج والفحوص اللازمة بالمجان.



وأكد الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري ان برنامج القوافل المشار اليه يستهدف التركيز على تقديم الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعى من اجل تحسين السلالات وزيادة الانتاج وعلاج كافة الحالات المستهدفة وذلك من خلال الخبرات والكفاءات البيطرية المتدربة بالإدارات البيطرية التابعة للمديرية بالدقهلية والبالغ عددها 21 ادارة بيطرية منتشرة على مستوى المحافظة.



وأوضح الدكتور أيمن الشافعي مدير إدارة طلخا البيطرية أن برنامج القوافل البيطرية يتم تنفيذه بنطاق المحافظة، من خلال مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع جامعة المنصورة، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم ومستشفى جمعية بروك الخيرية.



في إطار تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتحسين الخدمات المقدمة وتوفير سبل الرعاية للمواطنين في مختلف القطاعات، وتوجيهات محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا.

