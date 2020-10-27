فرنسا تحذر مواطنيها الموجودين في تركيا من التظاهرات

حذرت السفارة الفرنسية مواطنيها الموجودين في أنقرة، وأكدت ضرورة تجنبهم لمناطق التظاهرات والاجتماعات.

وقالت السفارة الفرنسية لدى أنقرة في بيان: "على المواطنين الفرنسيين المقيمين في تركيا أو العابرين منها توخي الحذر الشديد"، مشددة على ضرورة تجنب التظاهرات والتجمعات في شوارع تركيا.

يُشار إلى أن العلاقات التركية الفرنسية تشهد توترات متصاعدة في الفترة الأخيرة، بعد نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم في فرنسا، وحديث ماكرون عن أن بلاده تواجه "التطرف الإسلامي"، مما دفع أردوغان لوصف ماكرون بأنه يحتاج إلى علاج عقلي.

وزاد أردوغان أمس من هجومه على فرنسا ودعا شعبه إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية كرد فعل ضد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الإسلام.

وكانت فرنسا استدعت يوم السبت سفيرها في تركيا للتشاور ردًّا على هجوم أردوغان على ماكرون ونعته بأنه مريض عقلي بسبب موقفه تجاه الإسلام والمسلمين، حيث انتقد ماكرون ما أسماه "المسلمين المتطرفين" لممارستهم "الانفصالية الإسلامية"، على حد تعبيره.