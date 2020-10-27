حكومة كتالونيا توافق على تصويت حجب الثقة من مجلس بارتوميو

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أعلنت حكومة كتالونيا أنه لا يوجد مانع من إجراء التصويت على حجب الثقة عن إدارة برشلونة الإسباني الحالية يومي 1 أو 2 نوفمبر المقبل ورفضت طلب الإدارة بالتأجيل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة برشلونة برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو رفضت مؤخرًا تقديم استقالتها وأفاد بارتوميو بأن إدارته تنتظر رداً من حكومة كتالونيا بشأن تأجيل التّصويت على حجب الثقة عن إدارته مشيرا إلى أنّه حالما يستلم الردّ ستَجتَمع الإدارة مجدداً لاتّخاذ الخطوات اللاّزمة.

وأفادت التقارير الصحفية بأن إدارة برشلونة برئاسة بارتوميو تواجه إمكانية إقرار حكومة إقليم كاتالونيا التصويت على عملية سحب الثقة بداية من الشهر المقبل وهو ما تراه الإدارة بأنها عملية خاسرة لا سيما مع وصول عدد المصوتين على حجب الثقة إلى أكثر من عشرين ألف عضو.

وقال بارتوميو في تصريحات صحفية في المؤتمر الصحفي عقب إجتماع إدارة النادي مؤخرًا:"نحن بحاجة لضمان سلامة الجميع من فيروس كورونا سواء الناخبين أو العمال".
وأضاف:"لقد وضعنا الآليات المناسبة للتصويت بحجب الثقة واقترحنا يومي 1 و2 نوفمبر المقبل في 13 مركزًا في كتالونيا وشكلنا لجنة لتحليل التواريخ".

وتابع:"لكن نظرًا للتأخير،  كنا بحاجة إلى حل وطلبنا يوم الخميس الماضي بمنحنا 15 يومًا لجعل الاقتراع عالميًا قدر الإمكان لكن تم الرفض ولم تقبل الجمعية العمومية التصويت يومي 15 و16 بطريقة لا مركزية".

واختتم بارتوميو تصريحاته قائلاً:"رئيس الحكومة الإسبانية أصدر في الآونة الأخيرة حالة إنذار وفرض حظر تجول وأقام الحد الأقصى للاجتماعات لـ6 أشخاص لذلك أرسلنا نستفسر عن كيفية ضمان عملية تصويت الأعضاء وكيف نضمن صحة 300 عامل".

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