حبس عامل حاول اغتصاب طفلة بمنطقة الخانكة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:21 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت النيابة العامة بحبس عامل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة محاولة اغتصاب طفلة بمنطقة الخانكة، وكلفت بسرعة تحريات المباحث التكميلية كما طالبت باستدعاء الشهود العيان للاستماع إلي أقولهم.

تلقى مركز شرطة الخانكة بلاغا من أهالى كفر حمزة مفاده ضبطهم شاب أثناء محاولته اغتصاب طفلة صغيرة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين إمساك الأهالى بالشاب وتعديهم عليه بالضرب بعد استغاثة من جارتهم واتهامها له بمحاولة التعدى على ابنتها، وتم إنقاذه من أيديهم واصطحابه إلى قسم الشرطة للوقوف على ملابسات الواقعة وحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

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