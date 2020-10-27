البورصة الأمريكية تستهل تعاملات اليوم على تباين

استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الثلاثاء، على تباين مع إعلان نتائج أعمال للشركات.





ويأتي أداء الأسهم الأمريكية بعد أن تراجعت بوتيرة قوية في ختام جلسة الإثنين حيث فقد "داو جونز" أكثر من 600 نقطة مع مخاوف الموجة الثانية للوباء.





وعلى صعيد نتائج الأعمال، تراجع سهم "كاتربيلر" بنحو 1% بعد إعلان تراجع أرباح الشركة خلال الربع الثالث، كما هبط سهم "3 إم" رغم تجاوز نتائج الأعمال توقعات المحللين.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، كما صعدت أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية بنسبة 5.2 بالمائة متجاوزة التقديرات.





وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1 بالمائة إلى 27648 نقطة.





كما استقر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً مسجلاً 3999.1 نقطة، وارتفع "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.2 بالمائة إلى 11381 نقطة.





وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 92.85.