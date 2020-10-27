تحركات من المؤسسات الدينية للرد على المسيئين للرسول.. اعرفها

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انتفضت عدد من المؤسسات الدينية المصرية، خلال الفترة الأخيرة، من أجل الرد على المسيئين للرسول صلى الله عليه وسلم، لذا تحركوا عدة تحركات مختلفة لتحقيق هذا الهدف.



يذكر أن فرنسا تلقت انتقادات عديدة من مؤسسات دينية إسلامية، وسط دعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية، على خلفية تصريحات لمسؤولين فرنسيين، اُعتبرت "مُسيئة" للإسلام، وذبح مدرس فرنسي بقطع رأسه في أحد شوارع العاصمة باريس، مؤخرا بعد أن عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد من مجلة شارلي إيبدو الفرنسية.



ويوم الأربعاء الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مراسم تأبين المعلم المقتول في باريس (صاموئيل باتي) على يد مهاجر شيشاني، حيث قال وفقا للترجمة التي نقلتها قناة فرانس 24: "سندافع عن الحرية التي كنت تعلمها ببراعة وسنحمل راية العلمانية عاليا".



وأضاف الرئيس الفرنسي: "لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل الفرص التي يجب على الجمهورية أن تقدمها لشبابها دون تمييز وتهميش، سنواصل أيها المعلم مع كل الأساتذة والمعلمين في فرنسا".



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز التحركات التي اتخذتها المؤسسات الدينية المصرية من أجل مواجهة المسيئين للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم:



- قرر الأزهر الشريف، رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة الفرنسية “شارلي إبدو” الفرنسي ولذلك لإساءتها للرسول، عليه الصلاة والسلم، وسيتم خلال الأيام المقبلة تشكيل لجنة من المحامين والقانونيين، وتلك اللجنة هي من ستحدد المسار المتبع في القضية وخطواتها القادمة.



- مجلس حكماء المسلمين قرر تشكيل لجنة قانونية لمقاضاة المجلة المسيئة لنبي الرحمة مطالبا بمواجهة خطاب الكراهية عبر المطالبة بسن تشريعات دولية تجرم التحريض علي الكراهية والتمييز ومعاداة الإسلام، مطالبا عقلاء الغرب ومفكريه بالتصدي للحملة الممنهجة على الإسلام ومعاداته والزج به في ساحات الصراعات الانتخابية والسياسية وتهيئة البيئة الصحية للتعايش والأخوة الإنسانية.



- الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، دعا جموعَ المسلمين في العالم أن يجعلوا التعبير عن غضبهم المشروع لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة إيصال أخلاقه وتعاليمه السمحة وصورته المشرقة للعالمين، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع تكرار تلك الإساءات في حق المقام النبوي الشريف.



- مجلس جامعة الأزهر أيد موقف الإمام الأكبر من مقاضاة المسيئين للرسول، حيث أكد المجلس على وقوفه وتأييده لموقف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين؛ من اتخاذه الإجراءات القانونية ضد صحيفة "تشارلى إيبدو" التى نشرت الرسوم المسيئة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم).

