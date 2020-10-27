مقتل "فلويد جديد" في احتجاجات عنيفة بمدينة فيلادلفيا الأمريكية

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:37 م
احتجاجات أمريكا
احتجاجات أمريكا
وكالات
Advertisements

شهدت مدينة فيلادلفيا الأمريكية الليلة الماضية، احتجاجات عنيفة، أصيب فيها من رجال الشرطة وذلك بعد أن أطلق شرطيان النار على رجل أسود، قيل إنه كان يحمل سكيناً، فأردياه قتيلاً.

 

وعلى مدى الشهورالماضية شهدت الولايات المتحدة سلسلة احتجاجات مناهضة للعنصرية، انطلقت شرارتها بعد وفاة المواطن الأسود جورج فلويد (46 عاماً) في مايو(أيار) الماضي، بعد أن ضغط شرطي في منيابوليس بركبته على رقبته لما يقرب من 9 دقائق.

 

ووفقًا لقناة (إن.بي.سي)، أصيب أربعة من الشرطة بعد أن رشقهم المحتجون بالطوب عندما شاب العنف مظاهرة أمس الإثنين التي وقعت خارج مركز للشرطة في فيلادلفيا، واستلزمت الإصابة نقلهم إلى المستشفى.

 

وكشف المسؤولون، أن الشاب الأسود اسمه والتر والاس وعمره 27 عاماً قد اقترب من الشرطيين عصر أمس، فأشهرا السلاح وأمراه بإسقاط السكين، حسبما أظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لحادث إطلاق النار.

 

وكان رئيس البلدية جيم كيني ومفوضة الشرطة دانييل آوتلو، قال في بيانين منفصلين إن الواقعة تثير تساؤلات وإنها قيد التحقيق، وقال كيني "ستجري وحدة التحقيقات في وقائع إطلاق الرصاص من قبل الشرطة بإدارة فيلادلفيا تحقيقاً كاملاً".

 

وأما آوتلو فقالت إنها استمعت لغضب الناس في المنطقة بعد مقتل والاس، ولم تتمكن الوكالة على الفور من التحقق من صحة مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي سجله أحد المارة، ويظهر فيه الشرطيان وهما يصوبان سلاحيهما نحو والاس بينما كان يسير في الشارع.

 

وكان يقترب منهما وهما يتحركان للخلف، فيما كانت فوهتا سلاحيهما مصوبة باتجاهه، وكانا يأمرانه بصوت مرتفع بإلقاء سكينه على الأرض، وبعدها أطلقا أعيرة نارية وسقط والاس حسبما أظهرت لقطات الفيديو.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقتل فلويد جديد امريكا احتجاجات عنيفة

أخبار تهمك

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- الحكومة الكتالونية توافق على استفتاء سحب الثقة من إدارة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يومين

أستاذ علوم سياسية يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

أصيب بارتجاج المخ.. القصة الكاملة لتعدي ولية أمر على طالب بمدرسة بقليوب

منذ أقل من ساعتين

مهاجم الأهلي يتلقى عرضا خليجيا

منذ حوالي 4 ساعات

المصري يتوصل لاتفاق مع الزمالك للتعاقد مع ثلاثة لاعبين

منذ 33 دقيقة

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بإعادة نجم الفريق المُعار

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

غضب في الأهلي بعد تصريحات رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

موضوعات متعلقة

شرطة منيابوليس تعتقل فريق عمل "سي إن إن" أثناء تغطية احتجاجات (فيديو)

عاجل.. الولايات المتحدة تفرض حظر تجوال في واشنطن لتزايد الاحتجاجات

حريق هائل بالقرب من البيت الأبيض

الاتحاد الألماني لن يعاقب سانشو بعد احتجاجه على وفاة فلويد

أحدثها هولندا.. احتجاجات دولية على مقتل الشاب جورج فلويد

السلطات البريطانية تصدر أوامر بإخلاء منطقة "ويستمنستر" من المتظاهرين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:46 م

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

المصري يتوصل لاتفاق مع الزمالك للتعاقد مع ثلاثة لاعبين

04:06 م

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بإعادة نجم الفريق المُعار

03:03 م

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

08:55 ص

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

02:47 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه